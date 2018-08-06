Задача: придумать дизайн и отрисовать 8 векторных иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт20 заявок277 просмотров

Подробности в техзадании (Google docs). ТЗ достаточно чтобы составить представление о задаче,  любую допонительную информацию предоставлю с началом работы.

От вас - ссылка на портфолио и цена.

7 лет назад
greediness
Максим 
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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