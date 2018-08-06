сердце, карьера, учись у профессионала, онлайн школа, стань мастером своего дела. с делать в одном стиле за кратчайшие срок
Задача: придумать дизайн и отрисовать 8 векторных иконок
Подробности в техзадании (Google docs). ТЗ достаточно чтобы составить представление о задаче, любую допонительную информацию предоставлю с началом работы.
От вас - ссылка на портфолио и цена.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт7 лет назад
Для калькулятора стоимости Размер иконки: 150х150 Примерный дизайн прикрепляю Полное описание каждой отправлю исполнителю, оставляйте стоимость и срокиИконки и Пиксель-арт20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Что есть: есть мобильное приложение (доска объявлений). Не классический классифайд, упор сделан на обмен товарами. Что нужно сделать: необходимо нарисовать иконку, чтобы она была говорящей о ...Завершен7 лет назад
Ищу графических дизайнеров, которые могут сделать иконки в одном стиле. Бесплатная реклама ваших работ у меня в группе. пример приклепленИконки и Пиксель-арт30 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Требуется нарисовать svg иконку. Сейчас нужна 1, остальные есть. Иконка должна быть в таком же стиле, как и другие.Завершен7 лет назад
- Иконки и Пиксель-арт22 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сайте интернет магазина детских товаров http://www.lapochka-shop.ru увидите 8 картинок голубого цвета, нужно еще 8 в этом-же цвете нарисовать. Для таких разделов: 1. Манежи | Шезлонги 2. Автокресла 3. Товары для ...Завершен7 лет назад
Привет всем креативным и любителям нестандартных проектов! Нужен логотип, иконка для лицензионного магазина по продаже канабисе в штатах. Изначально это был один челевек известный под иконкой Совы. Тематика соотвественно Сова и ...Завершен7 лет назад
полное наименование вышлю в личку (просьба оставить контакт месенджера, почту)суть задачи в отрисовка иконки иконку ставим перед именем брендачтобы получился вид:(человеk 3D) +имя брендапримеры иконки ihttps://youtu.be/1A5OVDwhYnEhttps://youtu.be/JWK3vwogovsИконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать иконки для сайта размером 64х64, количество укажу после выбора исполнителя. Цены писать в личные сообщения или под заказом (за одну штуку). Пример работы прикрепил к заказу.Завершен7 лет назад