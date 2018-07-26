Дизайн иконок (iOS/ Android apps)

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт22 заявки272 просмотра

Из исходного материала (PSD) 

сделать иконки для iOS/ Android приложений.

AndroidiOS
7 лет назад
decarlo2017
54 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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