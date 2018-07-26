На сайте интернет магазина детских товаров http://www.lapochka-shop.ru увидите 8 картинок голубого цвета, нужно еще 8 в этом-же цвете нарисовать. Для таких разделов: 1. Манежи | Шезлонги 2. Автокресла 3. Товары для ...
Дизайн иконок (iOS/ Android apps)
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