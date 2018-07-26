Дизайн иконок (iOS/ Android apps)

Здравствуйте мне очень нужны ярлыки windows в стиле Pixel Cyberpunk для приложений очень буду благодарен. Для удобства нужно делать по шаблону - п-Program.psd и в п-Animation.psd нужно кликнуть на лююбой слой и нажать изменить содержимое. Ярлыков нужно много ...