Здравствуйте.Нужно сделать оформление группы ВК, шапка группы,аватарка,баннер.Есть все нужные картинки,текст и пример работы
Нарисовать 4 иконки для сайта
Для категорий меню, нужно нарисовать 4 иконки.
1.Стиль иконок прилагаю (нужно выполнить в таком же стиле)
2.Есть личный эскиз от руки, как бы хотелось, чтобы они выглядели. Две последние пока в процессе понимания, может вы что-то предложите.
3.Нужны в хорошем разрешении, вектор не обязателен, но качественное png Точно.
4.Каждая иконка выполняется в ч/б и в трехцветном исполнении (как на первом изображении, дополнительный). цвет #f8b039 ), трехцветное исполнение для активного пункта меню категорий.
Заявки фрилансеров
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