Нарисовать 4 иконки для сайта

Для категорий меню, нужно нарисовать 4 иконки.

1.Стиль иконок прилагаю (нужно выполнить в таком же стиле)

2.Есть личный эскиз от руки, как бы хотелось, чтобы они выглядели. Две последние пока в процессе понимания, может вы что-то предложите.

3.Нужны в хорошем разрешении, вектор не обязателен, но качественное png Точно.

4.Каждая иконка выполняется в ч/б и в трехцветном исполнении (как на первом изображении, дополнительный). цвет #f8b039 ), трехцветное исполнение для активного пункта меню категорий.