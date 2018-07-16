Нарисовать 4 иконки для сайта

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Закрыт14 заявок266 просмотров

Для категорий меню, нужно нарисовать 4 иконки. 

1.Стиль иконок прилагаю (нужно выполнить в таком же стиле)

2.Есть личный эскиз от руки, как бы хотелось, чтобы они выглядели. Две последние пока в процессе понимания, может вы что-то предложите.

3.Нужны в хорошем разрешении, вектор не обязателен, но качественное png Точно.

4.Каждая иконка выполняется в ч/б и в трехцветном исполнении (как на первом изображении, дополнительный). цвет #f8b039 ), трехцветное исполнение для активного пункта меню категорий.

7 лет назад
guest_15326045679238
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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