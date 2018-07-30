Сделать 13 иконок для сайта

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Завершен9 заявок202 просмотра

Сделать 13 иконок для сайта электротехнической тематики: розетки, выключатели, светорегуляторы, управление жалюзи, датчики и тд.

7 лет назад
pervelteh
Дмитрий 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Все супер. Все по честному - Инна разработала различные варианты решения по дизайну, выбрали оптимальный.) Спасибо
Хороший заказчик. Сговорчивый )). Знает что хочет. Оплата вовремя. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад

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