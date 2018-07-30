Здравствуйте мне очень нужны ярлыки windows в стиле Pixel Cyberpunk для приложений очень буду благодарен. Для удобства нужно делать по шаблону - п-Program.psd и в п-Animation.psd нужно кликнуть на лююбой слой и нажать изменить содержимое. Ярлыков нужно много ...
Сделать 13 иконок для сайта
Сделать 13 иконок для сайта электротехнической тематики: розетки, выключатели, светорегуляторы, управление жалюзи, датчики и тд.
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