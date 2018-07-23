Для категорий меню, нужно нарисовать 4 иконки. 1.Стиль иконок прилагаю (нужно выполнить в таком же стиле) 2.Есть личный эскиз от руки, как бы хотелось, чтобы они выглядели. Две последние пока в процессе понимания, ...
Нарисовать ярлыки в стиле Pixel Art Cyberpynck
Здравствуйте это работа проще не куда вот примеры прикреплены. Очень нужны ярлыки для этих приложений. Видио из которого это взято - https://www.youtube.com/watch?v=tdgFtodwNDQ&t=0s&index=3&list=LL9-X0M6jizIBp46WF-uQ_5A. Пожалуйста очень нужны сделаные ярлыки в этом стиле. Вот список : Enter the Goungeon,
Hero Siege, Risk of rain, Starbound, Team Fortress 2, Teraria, Minecraft, VRCat, Dota 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Black Desert, Warframe, Warface, World of Tancks, Fortnite, CROSSOUT, World od Warships, War Thunder, World of Warplanes, Grand Theft Auto V, Trove. Срок не важен можете хоть 2 месяца дела но ЖЕЛАТЕЛЬНО ВОСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО увидеть максимум через неделю. Шаблоны выложены - п-Animation.psd и п-Program.psd.
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