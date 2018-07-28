Нужно нарисовать иконки для сайта размером 64х64

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок218 просмотров

Нужно нарисовать иконки для сайта размером 64х64, количество укажу после выбора исполнителя. Цены писать в личные сообщения или под заказом (за одну штуку). Пример работы прикрепил к заказу.

7 лет назад
Taras1995
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Caliope
47 лет
9 лет в сервисе
Была
час назад
7 лет назад
$1
1 день
Очень рекомендую исполнителя! Наталья выполнила заказ очень быстро и качественно, всегда была на связи. Иллюстрациями очень доволен!
Сотрудничеством довольна. Четкость задания, оплата в срок. Тарас ответственный заказчик с которым комфортно было работать. Рекомендую Тараса, как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

Caliope
47 лет
9 лет в сервисе
Была
час назад
7 лет назад