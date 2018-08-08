Нарисовать несколько картинок

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Завершен30 заявок373 просмотра

На сайте интернет магазина детских товаров http://www.lapochka-shop.ru увидите 8 картинок голубого цвета, нужно еще 8 в этом-же цвете нарисовать.

Для таких разделов:

1. Манежи | Шезлонги

2. Автокресла

3. Товары для кормления

4. Школа и Канцелярия

5. Конверты | Выписка

6. Книги

7. Постельные принадлежности

8. Верхняя одежда

7 лет назад
dimon22a
Дмитрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$4
1 день
Все быстро и четко. Были правки, тоже оперативно все сделал. Рекомендую!
Дмитрий очень четко описал задачу, и после предложенного мной варианта сразу оплатил работу. Надежный заказчик!

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад