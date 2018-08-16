Дизайн логотипа - иконки с совой

Артем спасибо за проявленный креатив и соблюдение сроков. Хороший специалист в сфере дизайна и графики, всегда предлагает и готов искать вместе варианты решения задач, сам нашел примеры и материалы, так же всегда был на связи и сделал даже быстрее чем я ожидал. Будем и дальше работать. Рекомендую как хорошего специалиста в своем деле!