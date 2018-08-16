Дизайн логотипа - иконки с совой

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен17 заявок238 просмотров

Привет всем креативным и любителям нестандартных проектов! 

Нужен логотип, иконка для лицензионного магазина по продаже канабисе в штатах. 

Изначально это был один челевек известный под иконкой Совы.

Тематика соотвественно Сова и канабис (сова которая доставляет канабис)

7 лет назад
milaraiba
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
$80
5 дней
Артем спасибо за проявленный креатив и соблюдение сроков. Хороший специалист в сфере дизайна и графики, всегда предлагает и готов искать вместе варианты решения задач, сам нашел примеры и материалы, так же всегда был на связи и сделал даже быстрее чем я ожидал. Будем и дальше работать. Рекомендую как хорошего специалиста в своем деле!
Валерий заказчик, который проявил себя только с лучшей стороны, знает что хочет, пишет по делу, по предоплате проблем не было, и в целом очень приятно работать. Спасибо за интересный проект! Надеюсь ещё поработаем)

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад