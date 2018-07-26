Нужен лого для мотивируещего бренда (иконка + буквы)

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт15 заявок261 просмотр

полное наименование вышлю в личку

(просьба оставить контакт месенджера, почту)суть задачи в отрисовка иконки

иконку ставим перед именем брендачтобы получился вид:(человеk 3D) +имя брендапримеры иконки ihttps://youtu.be/1A5OVDwhYnEhttps://youtu.be/JWK3vwogovs

7 лет назад
dkalashnikov
Калашников 
44 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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