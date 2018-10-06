decarlo2017

В настоящее время нами подобран и схематически изображен дизайн фляги для питьевой воды. Мы хотели бы найти лучшие пропорции, форму горлышка, крышку, орнамент на поверхности, путем перебора вариантов в 2D векторном дизайне.
- Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт9 месяцев назад
По имеющемуся дизайну нанести рисунок (3-4 цвета) на стену размерами 10х4.7 метраИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Необходимо реализовать несколько дизайнов интерьера помещения (опенспейс с колоннами, + 6 комнат), коридор. - найти лучшую компоновку пространства, с учетом уже сущ. геометрии пространства, - задать источники света, - проработать детализацию (цвета, гамма, структура, материалы), - разделительные перегородки, - разработать дизайн полов, ...Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт3 года назад
После подписания НДАСистемное программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть wordpress template + design , необходимо сверстать вебсайт. Детали в личку.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть текст. контент, необходимо сделать дизайн слайдов в PowerPointПрезентации33 заявкиЗакрыт4 года назад
Что необходимо: - добавить дополнительный раздел (сайт на шаблоне WordPress), - внести правки в контент, - другое.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт3 года назад
Есть наброски простого устройства, нужно сделать векторное изображение с брендом и полутенями.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть готовый шаблон wordpress и ТЗ, необходимо сделать дизайн под PC, Tablet, Mobile. Подробности напишу в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно разработать дизайн команды где бы указывался опыт каждого, проф. экспертиза, и функциональность. Дизайн уникальный, запоминающийся, релевантный профилю деятельности компании. Требуется дизайнер: с похожим опытом работ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Website состоит из след. категорий: [list][*]About[*]Industrial Design[/list][list][*]Hardware Development[/list][list][*]Firmware Development[/list][list][*]Front End / back end development [/list][list][*]Contract Manufacturing Support – Prototypes, Pilot and volume[*]Team[*]Contacts[/list] Дизайн готов (desktop, mobile, tablet) Шаблон входит в пакет. Сайт должен поддерживать Elementary.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Монтаж видеоролика для youtube.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Екатерина здравствуйте, Мы ищем исполнителя для создания сайта под Wordpress. Сайт в нише услуг (разработка, производство электроники). Подскажите попадает ли это в ваш профиль? Создаете ли вы сайты под Wordpress под ключ под ТЗ заказчика ? Как вы работаете ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется: - согласовать все шрифты в одном стиле, - внести изменения в дизайн некоторых страниц, - внести изменения в контент сайт.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Настройка Firebase сервераБазы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- Иконки и Пиксель-арт22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется написать 4 профессиональные статьи для блога на след. темы: 1) тренды микроэлектроники, (2) технологии проектирования печатных плат, (3) разработка встроенного программного обеспечения (embedded software), (4) инженерное проектирование потребительской и носимой (wearable) электроники.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
[i]Артем добрый день, [/i] [i]Подскажите, можете ли вы сделать художественные скетчи для устройства[/i][i] носимой электроники (браслет для снятия показаний при прыжках с парашютом)? [/i][i] [/i] [i]Устройство уже реализовано в "железе" и работает, но Заказчик хочет[/i][i] сделать что-то по-настоящему ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад