decarlo2017

Константин Довбуш decarlo2017

 
53 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
IvanAugust
Иван 
21 годУкраина
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта по шаблону wordpress.
Было очень комфортно работать с Константином. У него отличное видение финального результата, полное вовлечение в проект, коммуникация на очень высоком уровне. Приятен в общении, с оплатой никаких проблем. Спасибо за проект, обращайтесь еще :-) 10 из 10! Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Очень понравилась работа с Иваном. Он тщательно подходит к выполнению Заказа, учитывает все пожелания Заказчика. Готов в любое время (24/7) прийти на помощь. Планируем работать дальше.
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merrychristmast
Кристина Маст 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Адаптивный дизайн сайта по шаблону Wordpress
Очень понравилось работать с Константином! Всегда на связи, отвечает сразу, дает развернутые комментарии и четкие правки. Также порадовало, что был открыт к моим предложениям по дизайну. В итоге такого совместного сотрудничества мы достигли достойного результата) Рекомендую!
Кристина отлично справилась с поставленной задачей. На старте были предложены различные макеты дизайна сайта, обсуждены детали исполнения, учтены все пожелания Заказчика. Работа выполнена профессионально, качественно и в срок. Проявила себя как истинный знаток нюансов в исполнении графики, дизайнер с хорошей интуицией и воображением.
Ответный отзыв
DimmixUA
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Сделать изображение (vector) 6 похожих типовых устройств (полутенями)
Четкая постановка задания, быстрая оплата. Рекомендую
Дмитрий быстро работает, учитывает все пожелания заказчика. Рекомендую.
Ответный отзыв
Sharowsky
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн команды (27-30 человек)
Отличный заказчик, подходит к постановке задач профессионально и со знанием дела. Понравилось работать с Константином, уверен это только начало долгосрочного сотрудничества
Было приятно сотрудничать. Решение в дизайне найдено оригинальное, все пожелания Заказчика учтены, результатом доволен.
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Prizrak_enota
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Подготовка видеоролика
Ответственный заказчик с четким ТЗ. Приятно сотрудничать.
Работы выполнена максимально быстро, со всеми пожеланиями. Максим ответственный и проф. Исполнитель.
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