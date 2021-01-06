DimmixUA

Дмитрий DimmixUA

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Я не боюсь работы, а Вы не бойтесь дедлайнов. Всегда всё делаю вовремя
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Отзывы заказчиков

guest_16106837150861
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сделать логотип
Быстрое выполнение поставленных задач. Вникает в идею, оперативно делает правки. Идет на компромиссы и альтернативы, лёгок в общении и всегда на связи, доводит дело до необходимого результата. Рекомендую данного исполнителя.
Очень открытый, приятный в общении заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
guest_1610131839381
4 года в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Обложка для подкаста
Человек с идеями и профессионал, но при этом гибок ко мнению заказчика. Оперативно все сделал и поправил по замечаниям, результат отличный!
Четкое тз, правки по делу, своевременная оплата. Надеюсь, будем еще отрудничать
Ответный отзыв
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужна иллюстрация к поздравлению
Все ок
Четкая задача, правки по делу и принятие моего виденья задачи, все эти три фактора присутствовали при работе с Александром. Рекомендую
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн Масок Реализовать!
Очень понравилось сотрудничать Быстро и профессионально выполняет все задачи, всегда на связи и, главное, очень тщательно относится к заданиям! Уверен, что продолжим сотрудничество в дальнейшем.
Как всегда, четкое тз и быстрая оплата. Было приятно работать с Антоном
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$35
10 баллов
4 года назад
Нужно нарисовать маски в векторе
Хороший исполнитель. Задача выполнена на высоком уровне. На связи был постоянно, отвечал на все вопросы, к решению задач подходит ответственно. Дополнительные правки внес за приемлемую плату и сделал их в короткий срок. Работает быстро и качественно, работу доводит до конца. К сотрудничеству рекомендую!
Четкая задача, правки по делу. Антон умеет выслушать точку зрения исполнителя и прислушаться к ней. Рекомендую
Ответный отзыв
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33 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
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