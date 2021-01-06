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ТОП-50— Иллюстрации и Рисунки
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Быстрое выполнение поставленных задач. Вникает в идею, оперативно делает правки. Идет на компромиссы и альтернативы, лёгок в общении и всегда на связи, доводит дело до необходимого результата. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Очень открытый, приятный в общении заказчик. Рекомендую
$15
10 баллов
4 года назад
Человек с идеями и профессионал, но при этом гибок ко мнению заказчика. Оперативно все сделал и поправил по замечаниям, результат отличный!
Ответный отзыв
Четкое тз, правки по делу, своевременная оплата. Надеюсь, будем еще отрудничать
$15
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Четкая задача, правки по делу и принятие моего виденья задачи, все эти три фактора присутствовали при работе с Александром. Рекомендую
$20
10 баллов
4 года назад
Очень понравилось сотрудничать Быстро и профессионально выполняет все задачи, всегда на связи и, главное, очень тщательно относится к заданиям! Уверен, что продолжим сотрудничество в дальнейшем.
Ответный отзыв
Как всегда, четкое тз и быстрая оплата. Было приятно работать с Антоном
$35
10 баллов
4 года назад
Хороший исполнитель. Задача выполнена на высоком уровне. На связи был постоянно, отвечал на все вопросы, к решению задач подходит ответственно. Дополнительные правки внес за приемлемую плату и сделал их в короткий срок. Работает быстро и качественно, работу доводит до конца. К сотрудничеству рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая задача, правки по делу. Антон умеет выслушать точку зрения исполнителя и прислушаться к ней. Рекомендую
Иллюстрации и Рисунки
33 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#33