Необходимо сделать логотип. В хорошем, большом разрешении.

Примеры аналогов (из интернета) прилагаю во вложении. В идеале хотелось бы видеть переработанный микс из этого (объединение идей).

Я готов связаться лично с каждым из желающих для пояснения всех тонкостей и более подробного описания. Оставляйте свои контакты (почта, скайп, телега, вк).

Спасибо