Сделать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен37 заявок589 просмотров
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Необходимо сделать логотип. В хорошем, большом разрешении.

Примеры аналогов (из интернета) прилагаю во вложении. В идеале хотелось бы видеть переработанный микс из этого (объединение идей).

Я готов связаться лично с каждым из желающих для пояснения всех тонкостей и более подробного описания. Оставляйте свои контакты (почта, скайп, телега, вк).

Спасибо

3 года назад
guest_16106837150861
США
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
DimmixUA
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
1 день
Быстрое выполнение поставленных задач. Вникает в идею, оперативно делает правки. Идет на компромиссы и альтернативы, лёгок в общении и всегда на связи, доводит дело до необходимого результата. Рекомендую данного исполнителя.
Очень открытый, приятный в общении заказчик. Рекомендую
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