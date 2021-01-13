Логотип и эйдетику для ювелирного магазина

Добрый день! Нужно сделать логотип, на прозрачном фоне, чтобы можно было вставлять на сайт и т.д. Название компании "AlexHome", это агенство недвижимости. Сам лого уже придуман, нужно просто его быстро сделать(см. прикрепленный файл) Квадрат с черными контурами, внутри ...