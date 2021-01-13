Логотип и эйдетику для ювелирного магазина

Добрый день! Ищем дизайнера с которым могли бы плотно сотрудничать. Из самого первого, хотим обновить логотип компании. Техническое задание прикрепляем ниже. Хотим уточнить алгоритм подготовки лого и стоимость работы. После того как утвердим лого хотим обновить фирменный стиль ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип и в будущим эйдетика ювелирного магазина. Тз обговариваем с заказчиком. Хотелось бы на логотипе видеть лису или какое либо другое благородное животное, желательно присылайте ваши наброски и ваши примеры работ.
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