panicsow

Дмитрий panicsow

 
36 летРоссия/Волгоград
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только профессиональный и современный дизайн. Веб сайты | Интерфейсы | Логотипы | Иллюстрации.

Уникальный дизайн уровня топовых дизайн-студий России 

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Здравствуйте! 👋

Разрабатываю дизайн сайтов, приложений и логотипов более 9 лет. Имею большой опыт работы на должности Lead-дизайнера и руководителя дизайн-отдела. Не срываю сроки, работаю честно и до конца. Вы получаете высокое качество за доступные деньги. Обращайтесь.

Контакты:

Цены на дизайн:

  • Дизайн главной страницы от 200$
  • Дизайн внутренней страницы от 50$
  • Дизайн Landing Page (до 6 экранов) от 250$
  • Разработка логотипа (2 варианта на выбор) от 100$.
Условия работы:

❗От Вас потребуется подробное ТЗ по проекту (желательно документально). Обязательно заполнение брифа при разработке логотипа (высылаю). Это нужно, чтобы задача Вашего бизнеса была решена максимально профессионально. 

❗Помощь в начале работы в выборе стиля/тренда дизайна, советы по дальнейшей верстке и анимациям, изучение рынка вашей бизнес-ниши, конкурентов и проблем ваших пользователей конечно же входят в стоимость дизайна.

❗Все цены и сроки обсуждаются индивидуально по конкретному проекту.

❗Работаю только по предоплате 30%, поэтапно.

Skills

Adobe XD  |  Photoshop  |  Figma  |  Sketch  |  Логотипы  |  Сайты  |  Промо  |  Фирменный стиль  |  Principle  |  ProtoPie  |  XMind  |  Adobe Illustrator  |  Zeplin  |  UI/UX  |  Mobile  |  Интерфейсы  |  Приложения  |  Адаптивный дизайн  |  e-Commerce  |  Flat  |  Иллюстрации  

Буду рад сотрудничеству! 

Дизайн лендингаДизайн сайтаFigmaIllustratorPhotoshopДизайн главной страницы
Портфолио
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Отзывы заказчиков
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$140
10 баллов
8 лет назад
Разработать дизайн корпоративного сайта (адаптив)
Работа выполнена на отлично.
Был рад сотрудничеству. Рекомендую.
Ответный отзыв
raul1987
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
$100
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа для вечеринки
Дмитрий, хоть здесь и недавно, но сразу видно, что имеет большой опыт работы. Всегда был на связи, называл конкретные сроки, несколько раз делал правки без лишнего слова и сам пытался добавить новых идей в доработку! Советую его как опытного и надежного дизайнера! Браво!
Спасибо за конкурс! Было приятно с Вами работать. Всё четко и оперативно, пожелания по правкам, оплата.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $100
от 2 дней
нет рейтинга