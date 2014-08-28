Уникальный дизайн уровня топовых дизайн-студий России ✅
Здравствуйте! 👋
Разрабатываю дизайн сайтов, приложений и логотипов более 9 лет. Имею большой опыт работы на должности Lead-дизайнера и руководителя дизайн-отдела. Не срываю сроки, работаю честно и до конца. Вы получаете высокое качество за доступные деньги. Обращайтесь.
Контакты:
- Email: [email protected]
- Skype: indie_dv
- Telegram: @indie_art
- Я на Behance
- Дизайн главной страницы от 200$
- Дизайн внутренней страницы от 50$
- Дизайн Landing Page (до 6 экранов) от 250$
- Разработка логотипа (2 варианта на выбор) от 100$.
❗От Вас потребуется подробное ТЗ по проекту (желательно документально). Обязательно заполнение брифа при разработке логотипа (высылаю). Это нужно, чтобы задача Вашего бизнеса была решена максимально профессионально.
❗Помощь в начале работы в выборе стиля/тренда дизайна, советы по дальнейшей верстке и анимациям, изучение рынка вашей бизнес-ниши, конкурентов и проблем ваших пользователей конечно же входят в стоимость дизайна.
❗Все цены и сроки обсуждаются индивидуально по конкретному проекту.
❗Работаю только по предоплате 30%, поэтапно.
Skills
Adobe XD | Photoshop | Figma | Sketch | Логотипы | Сайты | Промо | Фирменный стиль | Principle | ProtoPie | XMind | Adobe Illustrator | Zeplin | UI/UX | Mobile | Интерфейсы | Приложения | Адаптивный дизайн | e-Commerce | Flat | Иллюстрации
Буду рад сотрудничеству!
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