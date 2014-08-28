Разработка логотипа для вечеринки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок2490 просмотров
#1$100

Требуется логотип для клубных вечеринок.

ТЗ:

- Гранат должен быть разрезан пополам, НО верхушка долнжа остаться

- Верхушка должна быть в виде короны

- Зернышки в виде рубинов (красные) должны вываливаться

- Сам гранат должен быть насыщенно красным

- Листья из под граната должны виднеться и быть золотого цвета

- Должен быть объемным и с тенью (по возможности)

- Формат обязательно: вектор .AI либо .EPS

Сроки сильно поджимают, поэтому логотип требуется до 23.08 (16:00 по МСК)

11 лет назад
raul1987
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

Победитель конкурса

panicsow
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
#1
Дмитрий, хоть здесь и недавно, но сразу видно, что имеет большой опыт работы. Всегда был на связи, называл конкретные сроки, несколько раз делал правки без лишнего слова и сам пытался добавить новых идей в доработку! Советую его как опытного и надежного дизайнера! Браво!
Спасибо за конкурс! Было приятно с Вами работать. Всё четко и оперативно, пожелания по правкам, оплата.

Заявки фрилансеров

panicsow
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
#1

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