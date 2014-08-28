Разработка логотипа для вечеринки

Дмитрий, хоть здесь и недавно, но сразу видно, что имеет большой опыт работы. Всегда был на связи, называл конкретные сроки, несколько раз делал правки без лишнего слова и сам пытался добавить новых идей в доработку! Советую его как опытного и надежного дизайнера! Браво!