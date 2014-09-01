Разработать логотип для строительной компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок2694 просмотра
#1$100

Здравствуйте!

Требуется создать логотип для компании, которая занимается экспертизой зданий и сооружений, обследованием технического состояния строительных конструкций.

Что хотим видеть на логотипе?

Название компании – Строй Экспрет Билдинг

Сам логотип и название компании исполнить в этом цвете - #105c98

Шрифт использовать PT Sans Narrow (bold)

Название - Строй Эксперт Билдинг - писать в одну строку, но можно попробовать и в три строки (по слову в каждой)

Помимо надписи нужно исполнить графическое изображение:

здание одна половина которого смотрится так, как видим, а на другую половину наложена лупа и через лупу мы видим все внутренности, конструкции. Естественно не надо все внутренности детализировать.

Грубый пример того, как это могло бы выглядеть, прикрепляем. Ваши идеи также приветствуются!

11 лет назад
weblar
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

mkravchenko
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
#1
Заказчик остался доволен работой Михаила. Сроки были соблюдены, исполнитель всегда был на связи.
Понравилась работать с Алмазом. Было поставленно конкретное и понятное задание.Все отлично.Спасибо.

Заявки фрилансеров

mkravchenko
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
#1

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