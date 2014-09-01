Разработать логотип для строительной компании

# 1 — $ 100

Здравствуйте!

Требуется создать логотип для компании, которая занимается экспертизой зданий и сооружений, обследованием технического состояния строительных конструкций.

Что хотим видеть на логотипе?

Название компании – Строй Экспрет Билдинг

Сам логотип и название компании исполнить в этом цвете - #105c98

Шрифт использовать PT Sans Narrow (bold)

Название - Строй Эксперт Билдинг - писать в одну строку, но можно попробовать и в три строки (по слову в каждой)

Помимо надписи нужно исполнить графическое изображение:

здание одна половина которого смотрится так, как видим, а на другую половину наложена лупа и через лупу мы видим все внутренности, конструкции. Естественно не надо все внутренности детализировать.

Грубый пример того, как это могло бы выглядеть, прикрепляем. Ваши идеи также приветствуются!