сайт www.gun66.ru нужен логотип в цветовом стиле нового сайта http://gun66.site24.pro/
Разработать логотип для строительной компании
Здравствуйте!
Требуется создать логотип для компании, которая занимается экспертизой зданий и сооружений, обследованием технического состояния строительных конструкций.
Что хотим видеть на логотипе?
Название компании – Строй Экспрет Билдинг
Сам логотип и название компании исполнить в этом цвете - #105c98
Шрифт использовать PT Sans Narrow (bold)
Название - Строй Эксперт Билдинг - писать в одну строку, но можно попробовать и в три строки (по слову в каждой)
Помимо надписи нужно исполнить графическое изображение:
здание одна половина которого смотрится так, как видим, а на другую половину наложена лупа и через лупу мы видим все внутренности, конструкции. Естественно не надо все внутренности детализировать.
Грубый пример того, как это могло бы выглядеть, прикрепляем. Ваши идеи также приветствуются!
Победитель конкурса
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