Отрисовать логотип

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Закрыт38 заявок250 просмотров

Нужно отрисовать логотип по макету во вложении.

В нескольких цветовых вариантов, цвета:

красный, синий, желтый, черный (темно-серый), белый.

11 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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