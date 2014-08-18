Для фирмы занимающейся инфо-бизнесом необходимо разработать логотип, оригинальный, и для того, кто подойдет, постоянная работа по созданию флаеров
Отрисовать логотип
Нужно отрисовать логотип по макету во вложении.
В нескольких цветовых вариантов, цвета:
красный, синий, желтый, черный (темно-серый), белый.
Заявки фрилансеров
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