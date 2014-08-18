Доброго времени суток дорогие фрилансеры! Наш благотворительный фонд нуждается в логотипе, надеюсь этот конкурс поможет решить эту проблему. 1) НАЗВАНИЕ В конкурсных работах должны ...
Сделать логотип под готовый сайт
Здравствуйте! Нам нужен минималистичный и запоминающийся логотип.
Проект этот http://paso.com.ua (организация переезда в Испанию) - в логотипе должно присутствовать слово PASO (с испан.ШАГ),
а также слоган должен быть частью логотипа - Espana abierta!
Должен естественно смотреться на сайте, а также красиво и без сайта - на полиграфии)
Жду бюджетные предложения, в короткие сроки.
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