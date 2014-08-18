Сделать логотип под готовый сайт

Здравствуйте! Нам нужен минималистичный и запоминающийся логотип.

Проект этот http://paso.com.ua (организация переезда в Испанию) - в логотипе должно присутствовать слово PASO (с испан.ШАГ),

а также слоган должен быть частью логотипа - Espana abierta!

Должен естественно смотреться на сайте, а также красиво и без сайта - на полиграфии)

Жду бюджетные предложения, в короткие сроки.