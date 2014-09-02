Требуется создать логотип медицинского сайта сайт info-apteka.ru
Разработка логотипа - Наливные полы
Приветствую уважаемые фрилансеры, и вновь требуется Ваша "помощь" в разработке логотипа на конкурсной основе.
Тематика логотипа: Наливные полы
Название компании: Маэстро
Обязательная приписка к логотипу "наливные полы".
Пожелание: при разработке лого максимально руководствоваться правилами фен шуй: по цвету, по форме (хотя это и не принципиальная позиция)
Наливные полы - это сфера строительство, а строительство относится к символу земли.
Символ Земля по фен шуй.
Традиционно цвета Земли – это желтый, желто-коричневые и их оттенки. Все земляные предметы имеют квадратную форму. Фен шуй использует следующие символы Земли – кристаллы, керамика, настоящая земля и песок.
Символизм Земли – это уверенность в себе, надежность и стабильность. Если надо укрепить дух и нужна моральная поддержка, как раз используйте символы Земли. Переактивация этих символов может привести к атмосфере застоя и подозрительности.
Как использовать элемент.
Элемент Земля - это надежность, уверенность в себе,стабильность.
Цвет – желтый, коричневый и их оттенки.
Форма – квадрат.
Образы и символы - керамические изделия, кристаллы, предметы из камня, картины и изображения ландшафтов земли.
Предоставляем так же подробный бриф на разработку логотипа.
В брифе есть полная информация по характеру начертания логотипа, с вариантами графического решения. В том числе полная информация о компании, ее плюсах, и т.д
P.S - Людей которые не удосужатся прочитать пожелания, и описание - сразу будем удалять Работы.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
На основе предоставленного логотипа в PNG, необходимо доработать однотипные логотипы для группы сайтов: 1. Отрисовать в PSD (предпочтительно, со слоями) или CDR 2. Поменять заливку отдельных элементов, сделать редактируемыми название и слоган ...Завершен11 лет назад
Нужно сделать крутящуюся букву А в логотипе. Сайт http://anitec.ru/ лого сверху слева. По примеру сайта http://www.nevidimok.net/ крутящийся логотип сверху слева.Завершен11 лет назад
Необходимо создать логотип для консалтинговой компании, подробности в личкеЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно на примере вот такого лого http://dtservis.ru/shop/pic/cl-1.png перерисовать-ретушировать еще несколько логотипов компаний подружка, мкб банк и т.д..Завершен11 лет назад
Придумать логотип для сайта y4etka.com, пожелания чтобы он был что-то вроде как: Пример 1 http://www.eldorado.ru Пример 2 http://www.svyaznoy.ru/ То есть крупный, заметный. На сайте будет размещаться также как ...Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт11 лет назад
- $130
Необходимо придумать логотип для Академии сквоша (ракеточный вид спорта). Требуется оригинальность и минимализм, т.к. помимо прочего лого с названием будет печататься (возможно вышиваться) на футболках. Жду предложений от тех, кто уверенно чувствует себя в области ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт11 лет назад
Логотип для строительной организации. Нужно сделать на базе исходника А, отрисовав его в объёмной манере как вложение Б, добавив пару корректировок.Завершен11 лет назад
- $50
Для компании по установке натяжных потолков в Нижнем Новгороде "Твой потолок" нужен стильный логотип.Завершен11 лет назад