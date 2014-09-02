Разработка логотипа - Наливные полы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок922 просмотра
#1$50

Приветствую уважаемые фрилансеры, и вновь требуется Ваша "помощь" в разработке логотипа на конкурсной основе.

Тематика логотипа: Наливные полы

Название компании: Маэстро

Обязательная приписка к логотипу "наливные полы".

Пожелание: при разработке лого максимально руководствоваться правилами фен шуй: по цвету, по форме (хотя это и не принципиальная позиция)

Наливные полы - это сфера строительство, а строительство относится к символу земли.

Символ Земля по фен шуй.

Традиционно цвета Земли – это желтый, желто-коричневые и их оттенки. Все земляные предметы имеют квадратную форму. Фен шуй использует следующие символы Земли – кристаллы, керамика, настоящая земля и песок.

Символизм Земли – это уверенность в себе, надежность и стабильность. Если надо укрепить дух и нужна моральная поддержка, как раз используйте символы Земли. Переактивация этих символов может привести к атмосфере застоя и подозрительности.

Как использовать элемент.

Элемент Земля - это надежность, уверенность в себе,стабильность.

Цвет – желтый, коричневый и их оттенки.

Форма – квадрат.

Образы и символы - керамические изделия, кристаллы, предметы из камня, картины и изображения ландшафтов земли.

Предоставляем так же подробный бриф на разработку логотипа.

В брифе есть полная информация по характеру начертания логотипа, с вариантами графического решения. В том числе полная информация о компании, ее плюсах, и т.д

P.S - Людей которые не удосужатся прочитать пожелания, и описание - сразу будем удалять Работы.

11 лет назад
HardSite
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
34 отзыва

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1
Андрей вновь все сделал - идеально. Конкурсная основа - его конек.
Только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую Вячеслава как отличного заказчика !

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1

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