Разработка логотипа - Наливные полы

# 1 — $ 50

Приветствую уважаемые фрилансеры, и вновь требуется Ваша "помощь" в разработке логотипа на конкурсной основе.

Тематика логотипа: Наливные полы

Название компании: Маэстро

Обязательная приписка к логотипу "наливные полы".

Пожелание: при разработке лого максимально руководствоваться правилами фен шуй: по цвету, по форме (хотя это и не принципиальная позиция)

Наливные полы - это сфера строительство, а строительство относится к символу земли.

Символ Земля по фен шуй.

Традиционно цвета Земли – это желтый, желто-коричневые и их оттенки. Все земляные предметы имеют квадратную форму. Фен шуй использует следующие символы Земли – кристаллы, керамика, настоящая земля и песок.

Символизм Земли – это уверенность в себе, надежность и стабильность. Если надо укрепить дух и нужна моральная поддержка, как раз используйте символы Земли. Переактивация этих символов может привести к атмосфере застоя и подозрительности.

Как использовать элемент.

Элемент Земля - это надежность, уверенность в себе,стабильность.

Цвет – желтый, коричневый и их оттенки.

Форма – квадрат.

Образы и символы - керамические изделия, кристаллы, предметы из камня, картины и изображения ландшафтов земли.

Предоставляем так же подробный бриф на разработку логотипа.

В брифе есть полная информация по характеру начертания логотипа, с вариантами графического решения. В том числе полная информация о компании, ее плюсах, и т.д

P.S - Людей которые не удосужатся прочитать пожелания, и описание - сразу будем удалять Работы.