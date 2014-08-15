Создать лого для спортивной Академии сквоша

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт36 заявок241 просмотр

Необходимо придумать логотип для Академии сквоша (ракеточный вид спорта). Требуется оригинальность и минимализм, т.к. помимо прочего лого с названием будет печататься (возможно вышиваться) на футболках. Жду предложений от тех, кто уверенно чувствует себя в области разработки лаконичных логотипов.

11 лет назад
RuWind
55 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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