Разработка логотипа кондитерской компании

# 1 — $ 100

Компания занимается производством кондитерских изделий: торты на заказ, пирожные, печенье и т.п.

Торты Tutto (Торты Тутто)

Основной логотип - Tutto+цветной элемент

Пожелания:

Один из главных элементов логотипа должен состоять из семи цветов (возможно цветов радуги, возможно других цветов).

Это связано с фирменным десертом который имеет семь цветов.

Цветной элемент логотипа должен быть узнаваемым без надписи Tutto.

Если Вы предложите свой вариант (без семи цветов) и он окажется удачным, работа будет обязательно оплачена.