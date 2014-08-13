Разработка логотипа кондитерской компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт56 заявок4830 просмотров
#1$100

Компания занимается производством кондитерских изделий: торты на заказ, пирожные, печенье и т.п.

Торты Tutto (Торты Тутто)

Основной логотип - Tutto+цветной элемент

Пожелания:

Один из главных элементов логотипа должен состоять из семи цветов (возможно цветов радуги, возможно других цветов).

Это связано с фирменным десертом который имеет семь цветов.

Цветной элемент логотипа должен быть узнаваемым без надписи Tutto.

Если Вы предложите свой вариант (без семи цветов) и он окажется удачным, работа будет обязательно оплачена.

11 лет назад
Dimo-n
50 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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