Логотип организации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен38 заявок246 просмотров

Необходимо сделать логотип организации, вид деятельности - благотворительный фонд.

Руки держащие земной шар. Пример во вложении.

11 лет назад
maximus123
Максим 
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

moreshka
48 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
11 лет назад
$25
5 дней
так быстро работу еще никто не делал. всегда на связи, быстро отвечает. рекомендую.
Заказчик очень ответственный. Четкая постановка задачи. Незамедлительная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

moreshka
48 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
11 лет назад

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