Разработка лого

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок200 просмотров

Необходимо разработать стильный логотип,исполнителя выбираю сегодня.

Тз предоставлю.

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком.

Пожалуйста не отмечайтесь с бюджетом выше нашего,не будем рассматривать.

Первые варианты 3-4 нужно будет показать уже к пятнице.

11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

KrisBondarenko
Христина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
+
Четкие требования, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

KrisBondarenko
Христина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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