Логотип для сайта медицинской направленности

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок261 просмотр

Здравствуйте! Нужно нарисовать логотип для сайта медицинской направленности.

Требования:

1. Минимализм и оригинальность

2. Высота лого не должна превышать 100 пикселов.

3. Лого должно состоять из стилизированного названия домена + слоган

Макет сайта покажу исполнителю.

Бюджет - до 1000 рублей. Дорогие лого не рассматриваю.

При выборе исполнителя буду учитывать цену и имеющееся портфолио.

Оставляйте заявки и свою цену здесь, оплата в Webmoney

11 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$20
1 день
Петр был на высоте, сделал классный лого, буду заказывать еще
По проекту Владимира было достаточно интересно работать. И четко поставленная задача этому как нельзя лучше способствовала :) Оплата без задержек, сразу после утверждения. Рекомендуем!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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