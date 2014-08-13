Логотип веб студии

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок247 просмотров

Веб студия "Синий квадрат".

Логотип, можно ещё эскиз визитки для раздачи (логотип, название, телефон, адрес сайта)

Дизайн стильный и лаконичный.

Будет использоваться на печати, сайте, визитках, флайерах и прочей продукции.

Бюджет не велик. Но возможно дальнейшее сотрудничество по заказам.

11 лет назад
Dreams-Digitizer
Александр 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличная работа ДИЗАЙНЕРА. Задание выполнено на 200% Рекомендую Сергея, работает оперативно и продуктивно. Предложил варианты не только логотипов, но и визитки. Огромное, спасибо.
Работа с Александром оставила только положительные эмоции. Постоянная связь, внесение правок и оплата произведена была заранее. Думаю что мы с Александром еще будем работать. Рекомендую как надежного и адекватного заказчика.

Заявки фрилансеров

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад

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