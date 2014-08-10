Нужен дизайн логотипа.

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок221 просмотр

Доброго времени суток всем!

Нам нужна помощь с созданием логотипа. Идея такова: есть персонаж "Джек Муравей", название компании "FormSale". Мы представляем себе доброго, располагающего к себе мультипликационного муравьишку, в пиратской шляпе и тд (только без рома и трубки) можно с 1 глазом и даже вместо одной из 6 лапок, деревянную).

Стоимость работы-300-400р

11 лет назад
bayr99
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$25
2 дня
НЕ РЕКОМЕНДУЮ. РАБОТА НЕ ОПЛАЧЕНА.

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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