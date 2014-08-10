Нужен дизайн логотипа.

Доброго времени суток всем!

Нам нужна помощь с созданием логотипа. Идея такова: есть персонаж "Джек Муравей", название компании "FormSale". Мы представляем себе доброго, располагающего к себе мультипликационного муравьишку, в пиратской шляпе и тд (только без рома и трубки) можно с 1 глазом и даже вместо одной из 6 лапок, деревянную).

Стоимость работы-300-400р