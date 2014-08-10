Нужно разработать лого для команды NetProfit занимающейся раскруткой млм компаний.
Подготовка логотипа
Необходимо сделать лого для службы доставки суши и пиццы на горнолыжном курорте. Название службы "Суши йети". Ориентация на аудиторию до 35 лет (преимущественно отдыхающие). Существующий лого во вложении. Нужен более адекватный логотип.
Выбранный исполнитель
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