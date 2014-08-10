Подготовка логотипа

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Завершен24 заявки199 просмотров

Необходимо сделать лого для службы доставки суши и пиццы на горнолыжном курорте. Название службы "Суши йети". Ориентация на аудиторию до 35 лет (преимущественно отдыхающие). Существующий лого во вложении. Нужен более адекватный логотип.

11 лет назад
smeshkodv
Дмитрий 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Elleniele
Алена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Отлично выполненная работа по разработке логотипа. Сделано чуть раньше заявленного срока. представлено несколько вариантов на выбор. Алена, не просто исполняет, но и предлагает оптимальные варианты. Рекомендую!
Спасибо! Было приятно с Вами сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Elleniele
Алена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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