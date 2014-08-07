Редизайн логотипа автошколы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт21 заявка1440 просмотров
#1$50

Нужно разработать новый логотип СКАТ автошколы skatnn.ru.

В дальнейшем будет меняться и сам сайт.

Лого должно быть ярким, сочным с возможностью дальнейшего размещения на авто.

Прилагаются пару вариантов, но рассматриваем всевозможные варианты

11 лет назад
kuderyan
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад

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Нет заявок фрилансеров

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