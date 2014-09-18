Нарисовать логотип+фирменный стиль (визитка\бланк)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок2152 просмотра
#1$100

Нарисовать логотип+фирменный стиль (визитка\бланк).

Название фирмы "Окон Свет".

домен okonsvet.ru

фирма занимается продажей и установкой пластиковых окон.

нужен симпатичный, аккуратный логотип.

рисуйте быстро, не затягивайте.

11 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
11 лет назад
#1
Все хорошо, спасибо.
Спасибо за сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
11 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов марта

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