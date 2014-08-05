Название Компании: "TGI" - разрабатываем логотим с англ. буквами. (ООО "Технологии Генерации Инсталяции) Занимается: автоматическими воротами, шлагбаумами и т.п. на примере сайта http://www.vsv-group.com.ua или http://www.pkf-avtomatika.ru/
Логотип для сайта
FHL - это сайт, занимающийся обучением пользователей методам заработка в интернете. Главная особенность сайта - пока пользователь читает и учится, параллельно этому уже на практике начинает зарабатывать реальные деньги.
Так как в данной сфере доверие у людей, скажем так, не сильное, надо максимально выразить доступность портала, чистоту проведению операций.
Акцент лучше не делать на обучении, потому что в дальнейшем планируется расширение портала в другие тематики, но так же связанные с деньгами.
Если логотип нам понравится - мы готовы заплатить даже больше, чем указано сейчас. Для нас главное качество работы, а на счет бюджета мы с вами уж точно договоримся ;)
Заявки фрилансеров
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