Сделать логотип

Логотип для компании, занимающейся ремонтом компрессоров.

Логотип должен быть солидным, вызывающим доверие к ремонту как таковому и компании.

Цвета логотипа: зеленый и оранжево-персиковый.

название фирмы Novtim

главный партнер (70% всех компрессоров на украине) - компания Bitzer (логотип которой тоже в зеленых цветах)

в названии Novtim буква N - как вариант должна быть в виде винтовой пары