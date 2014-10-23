Нужен логотип для сайта и 3 баннера

Сайту - интернет магазину требуется сделать логотип, 3 баннера в слайдер, и цвет для меню подобрать чтобы гармонично смотрелось с логотипом. В общем сейчас магазин вот такой - http://vaginax.ru и это эксперимент поэтому я неготов сразу платить много, кандидаты выбираются по цене и портфолио.