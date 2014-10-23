Нужен логотип для сайта и 3 баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок261 просмотр

Сайту - интернет магазину требуется сделать логотип, 3 баннера в слайдер, и цвет для меню подобрать чтобы гармонично смотрелось с логотипом. В общем сейчас магазин вот такой - http://vaginax.ru и это эксперимент поэтому я неготов сразу платить много, кандидаты выбираются по цене и портфолио.

11 лет назад
laukar
Юрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

peardesign
Валентин 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

peardesign
Валентин 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад