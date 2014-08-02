Сделать разные варианты цвета логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт12 заявок275 просмотров

Здравствуйте! Надо покрасить логотип в 10-15 оттенков цвета и добавить возможную палитру для брендбука - указать цвета, которые гармонируют.

11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание логотипа

    Всем Привет. Тема Веб Студия. Требуется создать логотип , аватар для Facebook , а также мини лого для созданных сайтов(подвал).

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать лого в кореле и сменить подпись

    $20

    Требуется отрисовать логотип в CorelDraw и Illustrator в текущем и в прикрепленном цветах на белом фоне (прозрачном) и изменить надпись, чтобы смотрелось гармонично: 1 строка: TESLA 2 строка: LIGHTING SOLUTIONS ...

    CorelDRAW
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Лого для веб-сайта и приложения

    $100

    Необходимо разработать лого для вебсайта: картинка плюс текст(custom font). Есть достаточно точное представление о конечном результате. Требования: * пример лого на сайте: https://atom.io/, https://podio.com/, http://fusionads.net/ * мягкий вектор. ...

    Bootstrap
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для fight club

    $50

    Приветствую уважаемые фрилансеры. Требуется отрисовка логотипа, для бойцовского клуба. Название "Fight club - CHAMPIONS" г. Первоуральск, 1983 Основные цвета: - Красный - Черный - Серый ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для компании(Светотехника)

    $140

    Добрый день! Я уже создавал ранее подобный конкурс - http://www.weblancer.net/contests/581975.html Тематика та же самая. Фирма тоже почти та же, просто учредители что-то не поделили и разошлись. http://www.keeplight.ru/ - домен, сам сайт ...

    HTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для робота Metatrader 4

    $100

    Здравствуйте! Уважаемые фрилансеры, требуется разработать логотип для торгового советника. Примеры логотипов можно посмотреть здесь: http://www.mql5.com/ru/market/mt4/expert Нужно будет два размера(растрового изображения): 200 x 200 пикселей и 60 x 60 пикселей ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад