Логотип для fight club

# 1 — $ 50

Приветствую уважаемые фрилансеры.

Требуется отрисовка логотипа, для бойцовского клуба.

Название "Fight club - CHAMPIONS"

г. Первоуральск, 1983

Основные цвета:

- Красный

- Черный

- Серый

- Белый

Прикладываю скан наброска логотипа на листочке.

Там есть набросок логотипа - как мы его видим (это боксерский пояс, сверху надпись Fight Club, ниже 2 боксера якобы дерутся, далее по центру надпись CHAMPIONS, ниже 1983, г. Первоуральск)

Но мы готовы рассмотреть и Ваши варианты, может что то еще лучше придумаете.

Тема: Бойцовский клуб смешанных единоборств, приоритет - бокс.

Исходя из данного конкурса (кто победит) - будет так же разрабатывать на доп. условиях(отдельный договор) фирменный стиль:

- визитки

- флаера

- фирм. бланка