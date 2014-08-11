Логотип для fight club

$50
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Завершен10 заявок1743 просмотра
#1$50

Приветствую уважаемые фрилансеры.

Требуется отрисовка логотипа, для бойцовского клуба.

Название "Fight club - CHAMPIONS"

г. Первоуральск, 1983

Основные цвета:

- Красный

- Черный

- Серый

- Белый

Прикладываю скан наброска логотипа на листочке.

Там есть набросок логотипа - как мы его видим (это боксерский пояс, сверху надпись Fight Club, ниже 2 боксера якобы дерутся, далее по центру надпись CHAMPIONS, ниже 1983, г. Первоуральск)

Но мы готовы рассмотреть и Ваши варианты, может что то еще лучше придумаете.

Тема: Бойцовский клуб смешанных единоборств, приоритет - бокс.

Исходя из данного конкурса (кто победит) - будет так же разрабатывать на доп. условиях(отдельный договор) фирменный стиль:

- визитки

- флаера

- фирм. бланка

11 лет назад
HardSite
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
34 отзыва

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1
Отличный дизайнер. Выполнил конкурсную работу на высшем уровне. Советую всем.
Спасибо за интересный конкурс. Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1

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