Дизайн логотипа для мероприятия: российская неделя ивента. Просто надпись и возможно какой то символ на усмотрение дизайнера. Все лаконично и стильно.
Логотип для fight club
Приветствую уважаемые фрилансеры.
Требуется отрисовка логотипа, для бойцовского клуба.
Название "Fight club - CHAMPIONS"
г. Первоуральск, 1983
Основные цвета:
- Красный
- Черный
- Серый
- Белый
Прикладываю скан наброска логотипа на листочке.
Там есть набросок логотипа - как мы его видим (это боксерский пояс, сверху надпись Fight Club, ниже 2 боксера якобы дерутся, далее по центру надпись CHAMPIONS, ниже 1983, г. Первоуральск)
Но мы готовы рассмотреть и Ваши варианты, может что то еще лучше придумаете.
Тема: Бойцовский клуб смешанных единоборств, приоритет - бокс.
Исходя из данного конкурса (кто победит) - будет так же разрабатывать на доп. условиях(отдельный договор) фирменный стиль:
- визитки
- флаера
- фирм. бланка
Победитель конкурса
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