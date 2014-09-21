Создать логотип для ресторанного комплекса

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен23 заявки234 просмотра

Добрый день!

Нужен хороший логотип, доработанный из наших набросков. Срочно, качественно, оригинально)

все спасибо, ждем!

11 лет назад
mclif
Аллан 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$40
1 день
Профессионально выполненная работа!
Спасибо за интересный проект! Рада нашему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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