mclif

Аллан Маклиф mclif

 
44 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
freelancer7
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Оформить презентацию
Рекомендую
Отличная работа
Ответный отзыв
kgtu5
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Устранить глюк WordPress
рекомендую
Задача быстро определена и решена профессионально. Спасибо
Ответный отзыв
Vador
Вадим 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Закрепить рабочую область и добавить соц иконки
Подробное ТЗ и быстрая оплата. Хороший заказчик, рекомендую!
Быстро отозвался на проект, оперативно приступил к работе, выполнено на отлично!) Вадим, огромное спасибо, приятно иметь дело)
Ответный отзыв
freelancer_lutsk
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Установить и настроить тему WP
Сделка прошла отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Профессиональное быстрое выполнение поставленных задач! Огромное спасибо, Владимир)
Ответный отзыв
xbonyx
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Создать логотип для ресторанного комплекса
Спасибо за интересный проект! Рада нашему сотрудничеству.
Профессионально выполненная работа!
Ответный отзыв