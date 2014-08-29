Добрый день! Необходимо оформить презентацию (примерно 15 страниц). Материалы все готовы (текст, таблица и несколько изображений) в стиле сайта. Нужно достаточно срочно — сегодня. Указывайте срок и стоимоть. Спасибо!
- Презентации1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Оформить презентацию (примерно 10 страниц). Материалы все готовы(текст, таблица и несколько изображений). Нужно достаточно срочно - сегодня. Указывайте срок и стоимоть. Спасибо!Презентации1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, необходимо настроить отправку контактной формы со страницы сайта. Страница есть, форма есть - не отправляется( указыайте пожалуйста стоимостьВеб-программирование15 заявокЗакрыт9 лет назад
Сервер на digitalocean.com рассылает спам. Необходимо найти и обезвредить. Спасибо, указыайте срок и стоимостьСистемное администрирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Почистить и настроить сервер на digitalocean.com : выяснить, что сожрало всю память (а это не много, не мало 30гб), очистить (минимум половину памяти точно), и закрыть все с этим связанные дыры спасибо, очень ждем, указывайте реальные сроки ...Системное администрирование14 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Неоьходимо Установить WP и тему как на демоверсии с тимфорест указывайте пожалуйста сроки и стоимостьСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, необходима адаптивная верстка для для сайта. Достаточно простая.HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
ЗдравствуйтЕ! Необходимо Закрепить работчую область и добавить соц иконки на сайте на WPЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо устранить глюк в карточке обьекта, на сайте на WP. После удаления вируса не работает ввод информации (текста) - не выводится на сайт и не добавляютс фото к обьектам (товарам). Заранее спасибо, указывайте стоимость и сроки.Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Ситуация такая: - подвис сервер, - его перезагрузили, но что-то пошло не так и - служба поддержки пишет следующее: In this case, it looks like your kernel may have panicked, so you should run an ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Установить тему WP, плагины и настроить ее как на образце: http://wordpress.tanshcreative.com/quezal/Завершен9 лет назад
Необхзодимо вернуть сайт к жизни, устранить последствия взлома.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать дизайн формы для персонала кафе-ресторана (остальной фирменный стиль готов): - Официант, - Бармен, - Администратор Нужно достаточно срочно) ждем предложений)Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть набор материалов (концепция ресторана) из которых нужно собрать презентацию: o Общая концепция и нейминг. o Фирменный стиль, бренд-бук: • технологический проект кухни и зон обслуживания o пояснительная записка o план расстановки оборудования • 3D проект интерьера и экстерьера o визуализация, o планировка и зонирование помещений, Присылаю все материалы в папке, ...Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый день! Нужен хороший логотип, доработанный из наших набросков. Срочно, качественно, оригинально) все спасибо, ждем!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать брендбук, нанести логотип на упаковку и элементы фирменного стиля, включающий: Визитки, коробки для пиццы, коробки для лапши , салфетки, спички, коробки для бургеров, стаканы под суп, ланч боксы для суши, конверты для шаурмы, форма ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт9 лет назад