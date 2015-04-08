Требуется разработать классный цепляющий дизайн для маркетинг кит (курьерская служба). Необходимо проработать 18 страниц. Пилотный проект. Возможно постоянное сотрудничество.
Оформить презентацию (примерно 15 страниц). Материалы все готовы
Добрый день!
Необходимо оформить презентацию (примерно 15 страниц). Материалы все готовы (текст, таблица и несколько изображений) в стиле сайта.
Нужно достаточно срочно — сегодня.
Указывайте срок и стоимоть. Спасибо!
Выбранный исполнитель
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