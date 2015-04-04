Разработка плана презентации. Создание презентации.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт3 заявки134 просмотра

Добрый день.

Проект для креативных маркетологов, рекламщиков, продажников.

Цель:

Создать план презентации/презентацию для продажи конечному клиенту(end user) зарегистрированных доменов в зоне .УКР

Домены:

Домены в большей степени представляют собой названия крупных украинских компаний(банки, страховые, торговые сети и т), брендов.

Целевая аудитория презентации:

Руководители, менеджеры маркетинговых, рекламных отделов компаний, отделов по развитию, ИТ.

ТЗ:

Тщательно собрать и структурировать подходящую информацию для презентации, разработать план, создать презентацию.

Требования к исполнителю:

Желательно понимать о чем идет речь, желателен опыт в чем то подобном. Портфолио.

10 лет назад
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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