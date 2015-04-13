2 презентации, посвящённые 70-летию Победы в ВОВ

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен9 заявок168 просмотров

Для презентаций, представленных в программе Microsoft Office PowerPoint, необходимо учитывать требования по оформлению дизайна работы и текста презентации:

 цель и задачи

 единство стиля и цветового решения

 презентация обязательно должна содержать иллюстративный материал, возможно использование звука и анимации;

 смена слайдов – в автоматическом режиме

 объём работ - не более 10 Мб

 минимальное количество слайдов– 15 и не более 25.

Сроки - до 12 апреля 2015 года

PowerPoint
10 лет назад
lukyan1
Петр 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

freelancer7
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Очень ответственный исполнитель, заказ выполнил в срок. Буду в дальнейшем работать с ним. Спасибо.
Отличный заказчик. надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

freelancer7
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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