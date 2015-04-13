Нужно красиво оформить кп, для отправки по электронной почте, макет того, что есть сейчас вышлю по запросу. Требуется нарисовать шаблон и логотип.
2 презентации, посвящённые 70-летию Победы в ВОВ
Для презентаций, представленных в программе Microsoft Office PowerPoint, необходимо учитывать требования по оформлению дизайна работы и текста презентации:
цель и задачи
единство стиля и цветового решения
презентация обязательно должна содержать иллюстративный материал, возможно использование звука и анимации;
смена слайдов – в автоматическом режиме
объём работ - не более 10 Мб
минимальное количество слайдов– 15 и не более 25.
Сроки - до 12 апреля 2015 года
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