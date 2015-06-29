freelancer7

Александр Сидоров freelancer7

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Контактные данные:

Скайп: Sidpk2009

Мобильный(Украина):+380950535007

Разработка логотипов, банеров, флеш-анимации, полиграфических изделий.

Моя работа основываеться на трёх китах-качество,краткие сроки,креатив.

В сфере веб-дизайна работаю 2 года.В данный момент являюсь студентом компьютерной академии "ШАГ" на факультете "компьютерная графика и дизайн".

Работаю в графических пакетах Adobe Illustrator,Adobe Photoshop ,Adobe InDesign,Adobe Flash.

Портфолио

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Отзывы заказчиков

achtunga
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Инвестиционный проспект
Быстро и качественно. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Всё прошло отлично. рекомендую!
Ответный отзыв
langalier
Виктор 
51 год
13 лет в сервисе
Был
год назад
$5
3 балла
9 лет назад
Сделать фоны с логотипами
Как специалист Александр возможно хороший и понимает что нужно заказчику, но не исполнительный и не обязательный. Вероятно ему нравится пропадать в разгаре работы и в заработке не нуждается. Не рекомендую с ним связываться тем, кому нужно выполнить работу в срок или приблизительные сроки.
Mikefreeman
Михаил 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Создание 2-х этикеток для Препарата Очищение легких от курения
Работает четко, делает красиво, понимает с полуслова, очень креативный.
Всё прошло отлично. рекомендую!
Ответный отзыв
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Изменить цвет полоски на рисунке
.
Всё прошло отлично. рекомендую!
Ответный отзыв
lanatana
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
2 балла
10 лет назад
Нарисовать карту уровней для игры (вектор)
Александр не сдал работу в оговоренный срок, в сети есть, но игнорирует все сообщения. Срок сораван, никаких обьясений. Не рекомендую Александр, если все таки сдадите работу - с радостью и отзыв поменяю, и заплатим без штрафов
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Иллюстрации и Рисунки
20 отзывов(-2)
$10/час
от $10от 1 дня
#49
Иконки и Пиксель-арт
8 отзывов(-1)
$4/час
от $5от 1 дня
#45
Презентации
4 отзыва
$5/час
от $3от 1 дня
#21
Дизайн продукции
5 отзывов(-1)
от $5
от 1 дня
#90
Верстка полиграфии
4 отзыва
от $10
от 2 дней
#99
Логотипы и Знаки
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#214
Фирменный стиль
3 отзыва
от $25
от 3 дней
#62
Обработка фотографий
4 отзыва(-1)
$5/час
от $5от 5 дней
#154
Наружная реклама
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#107
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