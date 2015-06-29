Контактные данные:
Скайп: Sidpk2009
Мобильный(Украина):+380950535007
Разработка логотипов, банеров, флеш-анимации, полиграфических изделий.
Моя работа основываеться на трёх китах-качество,краткие сроки,креатив.
В сфере веб-дизайна работаю 2 года.В данный момент являюсь студентом компьютерной академии "ШАГ" на факультете "компьютерная графика и дизайн".
Работаю в графических пакетах Adobe Illustrator,Adobe Photoshop ,Adobe InDesign,Adobe Flash.
Портфолио
- Флаер доставки пиццы2441 просмотр
- Логотип студенческой команды НГУ390 просмотров
- BrainCombinator385 просмотров
- Отрисвка автомобиля378 просмотров
- Иконка для андроид приложения326 просмотров
- Иконки на андроид313 просмотров
- Иконки311 просмотров
- Отрисовка317 просмотров
- Афиша кальян-бара "Индиго"307 просмотров
- Инфографика416 просмотров
- Инфографика369 просмотров
- Чебурашка для сайта детского сада434 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 лет назад
Быстро и качественно. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$5
3 балла
9 лет назад
Как специалист Александр возможно хороший и понимает что нужно заказчику, но не исполнительный и не обязательный. Вероятно ему нравится пропадать в разгаре работы и в заработке не нуждается. Не рекомендую с ним связываться тем, кому нужно выполнить работу в срок или приблизительные сроки.
$15
10 баллов
10 лет назад
Работает четко, делает красиво, понимает с полуслова, очень креативный.
$5
10 баллов
10 лет назад
$20
2 балла
10 лет назад
Александр не сдал работу в оговоренный срок, в сети есть, но игнорирует все сообщения. Срок сораван, никаких обьясений. Не рекомендую Александр, если все таки сдадите работу - с радостью и отзыв поменяю, и заплатим без штрафов
Иллюстрации и Рисунки
20 отзывов(-2)
$10/час
от $10от 1 дня
#49
Иконки и Пиксель-арт
8 отзывов(-1)
$4/час
от $5от 1 дня
#45
Презентации
4 отзыва
$5/час
от $3от 1 дня
#21
Дизайн продукции
5 отзывов(-1)
от $5
от 1 дня
#90
Верстка полиграфии
4 отзыва
от $10
от 2 дней
#99
Логотипы и Знаки
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#214
Фирменный стиль
3 отзыва
от $25
от 3 дней
#62
Обработка фотографий
4 отзыва(-1)
$5/час
от $5от 5 дней
#154
Наружная реклама
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#107