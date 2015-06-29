Как специалист Александр возможно хороший и понимает что нужно заказчику, но не исполнительный и не обязательный. Вероятно ему нравится пропадать в разгаре работы и в заработке не нуждается. Не рекомендую с ним связываться тем, кому нужно выполнить работу в срок или приблизительные сроки.