Создание 2-х этикеток для Препарата Очищение легких от курения

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Завершен12 заявок232 просмотра

Создание 2-х этикеток для стеклянных флаконов препарата Эликсир для курящих "Здоровые легкие".

10 мл – 6 длина 3.5 высота

Наименование Эликсир для курящих «Здоровые легкие» для ингаляций

Логотип по центру

Эликсир для курящих.Состав: на 1 литр продукта: ^АД

Эфирное масло тысячелистника - 20мл,

эфирное масло сосны -20 мл,

эфирное масло можжевельника -15 мл,

эфирное масло чайного дерева - 5 мл,

эфирное масло чабреца - 5 мл,

масло растительное -до 1 литра.

Производитель : ТОО «Vita-Vent» (с 1990 г.), г. Алматы, ул. Сулейменова, 26 В.

Хранить при температуре +25 градусов

Срок годности : 2 года

Перед употреблением взболтать!

25 мл – 7 см длина 4 см высота

Наименование Эликсир для курящих «Здоровые легкие» для приема внутрь

Логотип по центру

Эликсир для курящих.Состав: на 1 литр продукта: ^АД

Эфирное масло тысячелистника - 20мл,

эфирное масло сосны -20 мл,

эфирное масло можжевельника -15 мл,

эфирное масло чайного дерева - 5 мл,

эфирное масло чабреца - 5 мл,

масло растительное -до 1 литра.

Производитель : ТОО «Vita-Vent» (с 1990 г.), г. Алматы, ул. Сулейменова, 26 В.

Хранить при температуре +25 градусов

Срок годности : 2 года

Перед употреблением взболтать!

10 лет назад
Mikefreeman
Михаил 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

freelancer7
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Работает четко, делает красиво, понимает с полуслова, очень креативный.
Всё прошло отлично. рекомендую!

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freelancer7
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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