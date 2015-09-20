Создание 2-х этикеток для Препарата Очищение легких от курения

Требуется преобразовать растровое изображение схемы в векторный формат (предпочтительно, Visio 2003-2010, но это обсуждаемо, возможно у Вас есть лучший вариант). Условные обозначения должны быть вынесены в библиотеку (либо, взяты из существующей). Конвертировать векторизатором нельзя, так ...