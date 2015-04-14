Создание 3D изображения дома

Необходимо из изображений и чертежей(файл "ПРОЕКТ_П-220.jpg") сделать несколько изображений(с нескольких углов зрения) как на картинке(файл "Образец_желаемого.jpg"). итоговая ширина изображений ~ 1200px. После этого заказа, будет ещё - проектов домов достаточно. Исходники будут предоставлены после выбора исполнителя.