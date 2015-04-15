Дизайнер

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт70 заявок1180 просмотров

Мы ищем графического дизайнера для отрисовки картинок, инфографик.

От вас требуется: рисовать качественный дизайн

Условия сотрудничества: в начале работы – предоплата 30–50%, далее работаем по постоплате. Заключаем договор.

Оплата: webmoney, безнал.

В заявке обязательно указывайте ссылку на ваше портфолио и опыт в дизайне!

ВАЖНО: Если вы готовы к продуктивной, креативной, стабильно оплачиваемой, интересной и не сложной работе – пишите, будем сотрудничать!

Если вы не готовы быть в рабочее время на связи, не готовы к четкой, оперативной и внимательной работе – мы не сработаемся. Если в вашей практике были случаи, когда вы пропадали и не выходили на связь с заказчиком по необъяснимым причинам – мы не сработаемся.

10 лет назад
Ekaterina_Rud
Екатерина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

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