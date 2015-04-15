Есть шаблон, надо подобрать для него картинки. В приложении ссылки на старые. Новые должны быть такого же размера, но соответствовать указанной тематике. Желательно искать на забугорных сайтах, картинки должны быть хорошего качества.
Дизайнер
Мы ищем графического дизайнера для отрисовки картинок, инфографик.
От вас требуется: рисовать качественный дизайн
Условия сотрудничества: в начале работы – предоплата 30–50%, далее работаем по постоплате. Заключаем договор.
Оплата: webmoney, безнал.
В заявке обязательно указывайте ссылку на ваше портфолио и опыт в дизайне!
ВАЖНО: Если вы готовы к продуктивной, креативной, стабильно оплачиваемой, интересной и не сложной работе – пишите, будем сотрудничать!
Если вы не готовы быть в рабочее время на связи, не готовы к четкой, оперативной и внимательной работе – мы не сработаемся. Если в вашей практике были случаи, когда вы пропадали и не выходили на связь с заказчиком по необъяснимым причинам – мы не сработаемся.
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