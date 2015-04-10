Нужны концепт-арты (средневековье/fantasy - вооружение)

Добрый день фрилансеры.

Требуется рисовать концепт-арты вооружения средневеково-фентазийной тематики. В дальнейшем ваше творчество будет переведено в 3D. Поэтому требуется:

1. Фас и профиль (без деталей)

2. Качественный концепт в цвете.

Из того что нужно будет рисовать - практически все что может придти на ум, по вышеуказанной теме (мечи, клинки, арбалеты, булавы, щиты, посохи, топоры и т.п. и т.д.)

Каждый концепт будет отрисовываться на определенную тему. К примеру "огненная стихия" основная символика (герб) - гриффоны (мифическое существо) и эту информацию очень желательно использовать. Можно смело давать волю своим творческим порывам, подобное только поощряется.

Хотелось бы услышать стоимость и срок реализации одного (2 черновых наброска и 1 полноценный концепт в цвете) подобного концепта, а также увидеть Ваши примеры работ.