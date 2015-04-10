Необходимо рисовать картинки на сайт. тематика ИТ. Облачные сервисы, виртуальные и удаленные сервера, дата-центры и т.д. обговариваем каждую картинку, после чего рисуем. Нужен один автор работ/ Что бы был в курсе дела, картинки ...
Нужны концепт-арты (средневековье/fantasy - вооружение)
Добрый день фрилансеры.
Требуется рисовать концепт-арты вооружения средневеково-фентазийной тематики. В дальнейшем ваше творчество будет переведено в 3D. Поэтому требуется:
1. Фас и профиль (без деталей)
2. Качественный концепт в цвете.
Из того что нужно будет рисовать - практически все что может придти на ум, по вышеуказанной теме (мечи, клинки, арбалеты, булавы, щиты, посохи, топоры и т.п. и т.д.)
Каждый концепт будет отрисовываться на определенную тему. К примеру "огненная стихия" основная символика (герб) - гриффоны (мифическое существо) и эту информацию очень желательно использовать. Можно смело давать волю своим творческим порывам, подобное только поощряется.
Хотелось бы услышать стоимость и срок реализации одного (2 черновых наброска и 1 полноценный концепт в цвете) подобного концепта, а также увидеть Ваши примеры работ.
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