Логотип для плагина

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок295 просмотров

Требуется логотип сплешскрина для Плагина-Ведеотеки Seasondream для ресиверов с основанием на enigma2. Описание на http://seasondream.googlecode.com/ размером 256x256, фон сплешскрина чёрный. Формат сдачи PSD. Оплата через PayPal.

10 лет назад
jenniferseam
Иван Ганжа 
52 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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