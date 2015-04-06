Нарисовать инфографику на основе приложения.

Итак, нужно нарисовать красивую инфографику на основании того примера, который в приложении, под названием our-work.

В файле primer пример того, какую именно мы бы хотели её видеть. Ссылка на инфографику будет размещена в подписи писем сотрудников компании.

Обязательное портфолио с подобными видами работ, шаблонные заявки не рассматриваются.

Оплата желательно безналом.