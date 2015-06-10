Скетч (рисунок) защитного костюма

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок214 просмотров

Нужен прототип в виде скетча, боевого защитного костюма для человека(игровой персонаж).

Не футуристический, а более реалистичный.

Пример в прикрепленном файле.

К заданию прилагается более подробное краткое описание.

Указываейте стоимость, тк не имеем преставления сколько может стоить этот заказ.

10 лет назад
jax
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Kami_Spirit
Татьяна 
31 год
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Kami_Spirit
Татьяна 
31 год
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно нарисовать две картинки в виде графиков.

    Добрый день! Нужно сделать срочно сегодня. Нужно нарисовать две картинки, они будут располагаться на сайте, размер каждой Ш х В - 1024 х 768, первый символизирует достижение цели, второй как к ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Символы России в ярком стиле Кубизма

    Здравствуйте, ищем талантливого, креативного дизайнера/художника, который смог бы красочно нарисовать основные символы России в ярких позитивных красках в стиле Кубизма. Пришлите пример вашей работы и желаемую компенсацию. Закажем 10-15 рисунков для начала. ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовать простой бэкграунд

    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Требуется цифровой художник, который сможет нарисовать мультяшный бэк для игры. Имеется эскиз. Ничего придумывать не нужно, просто детализировать то что есть, но в заданной стилистике. Только растровая графика(на выходе ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отредактировать 30 рисунков

    Здравствуйте, нужно отредактировать 30 рисунков - оставить только основную картинку - убрать то что просвечивается с обратной при сканировании и весь текст. Два примера прилагаются - остальные похожи.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Шрифтовой логотип (каллиграфия)

    Требуется отрисовать логотип (разумеется вектор, либо растр в высоком качестве для дальнейшей трассировки). На логотипе должно быть неким рукописным (каллиграфия) шрифтом (желательно отрисовать от руки) написать имя «Max Topor», где буква «p» ...

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер для сайта

    $9

    Сделать баннер который будет размещен на главной странице сайта http://www.lustras.ru/ Он должен призывать перейти на страницу http://www.lustras.ru/sovety_pokupatelyu_lyustry/ Задача подписать клиента на рассылку. Размер 740х260px ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовать рекламное эл. письмо адаптивно

    В аттаче лежит рекламное письмо, которое мы раз в неделю отсылаем. Оно уже всем приелось, поэтому хотим обновление. Нужно адаптивное письмо, которое подстоится размерами под любое устройство (компьютер, планшет, мобильное устройство) Пример ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать красивое изображение закладок в книгу

    $15

    Для сайта нужно разработать картинку - изображение меню в виде закладок к книге. Формат - PNG с прозрачностью. Ширина - в пределах 820-920 пикселей, Высота - в пределах 60-80 пикселей. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад