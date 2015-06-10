Добрый день! Нужно сделать срочно сегодня. Нужно нарисовать две картинки, они будут располагаться на сайте, размер каждой Ш х В - 1024 х 768, первый символизирует достижение цели, второй как к ...
Скетч (рисунок) защитного костюма
Нужен прототип в виде скетча, боевого защитного костюма для человека(игровой персонаж).
Не футуристический, а более реалистичный.
Пример в прикрепленном файле.
К заданию прилагается более подробное краткое описание.
Указываейте стоимость, тк не имеем преставления сколько может стоить этот заказ.
Выбранный исполнитель
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