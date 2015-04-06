Требуется отрисовать логотип (разумеется вектор, либо растр в высоком качестве для дальнейшей трассировки). На логотипе должно быть неким рукописным (каллиграфия) шрифтом (желательно отрисовать от руки) написать имя «Max Topor», где буква «p» ...
Отредактировать 30 рисунков
Здравствуйте, нужно отредактировать 30 рисунков - оставить только основную картинку - убрать то что просвечивается с обратной при сканировании и весь текст. Два примера прилагаются - остальные похожи.
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