Нарисовать заглушку для сайта

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Завершен11 заявок226 просмотров

Нужно нарисовать красивую красочную заглушку для Сайта турагенства !

название Тур99 (tour99)

тел. (343) 209-09-99

10 лет назад
alex237396
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$50
3 дня
Результат порадовал ! Рекомендую
Александр хороший заказчик, был всегда на связи, оплатил вовремя работу. Рекомендую, как порядочного заказчика. Сейчас вместе с ним работаем еще над другим проектом. Желаю вашим проектам процветания.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад