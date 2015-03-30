Ищу дизайнера который рисует продающие рекламные детские картинки

Ищу дизайнера умеющего рисовать рекламные детские картинки, которые пробуждают у взрослых интерес покупать товар для своих детей.

В таком стиле необходимо нарисовать продающую рекламную картинку.

Размер (мм, чистый размер, углы скругленные) - 115 х 177

Разрешение 300 точек на дюйм

Цветовая палитра - CMYK 32 бит

Тип файла макета:

*.Eps, Psd, Tiff (Adobe Photoshop)

*.Cdr (Corel Draw версия 11, 12)

Макет, выполненный в программах векторной графики:

-оставить место на подрезку не менее 3-х мм

-все шрифты перевести в “кривые”

-все слои "слить" в один

-все растровые картинки, используемые в макете "втянуть" в файл (разрешение растровых изображений – 300 pixels/inch)

-черный цвет (особенно касается текста черного цвета) в одну краску – С-0%; М-0%; Y-0%; K-100%

Макет, выполненный в программе растровой графики (Adobe Photoshop):

-оставить место на подрезку не менее 3-х мм

-разрешение растровых изображений – 300 pixels/inch

-все слои "слить" в один.

Желательно подготовить несколько вариантов дизайна.

Подробности при переписке. С примерной работой ознакомлю.

Пожалуйста, давайте ссылку на свое портфолио.