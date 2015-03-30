На сайте будет рейтинг пользователей, нужен фон подиум для трех первых мест, где будут отображены аватарки пользователе. На каждую фото нужно призовой кубок. пример во вложение. тематика сайта кино
Ищу дизайнера который рисует продающие рекламные детские картинки
Ищу дизайнера умеющего рисовать рекламные детские картинки, которые пробуждают у взрослых интерес покупать товар для своих детей.
В таком стиле необходимо нарисовать продающую рекламную картинку.
Размер (мм, чистый размер, углы скругленные) - 115 х 177
Разрешение 300 точек на дюйм
Цветовая палитра - CMYK 32 бит
Тип файла макета:
*.Eps, Psd, Tiff (Adobe Photoshop)
*.Cdr (Corel Draw версия 11, 12)
Макет, выполненный в программах векторной графики:
-оставить место на подрезку не менее 3-х мм
-все шрифты перевести в “кривые”
-все слои "слить" в один
-все растровые картинки, используемые в макете "втянуть" в файл (разрешение растровых изображений – 300 pixels/inch)
-черный цвет (особенно касается текста черного цвета) в одну краску – С-0%; М-0%; Y-0%; K-100%
Макет, выполненный в программе растровой графики (Adobe Photoshop):
-оставить место на подрезку не менее 3-х мм
-разрешение растровых изображений – 300 pixels/inch
-все слои "слить" в один.
Желательно подготовить несколько вариантов дизайна.
Подробности при переписке. С примерной работой ознакомлю.
Пожалуйста, давайте ссылку на свое портфолио.
Заявки фрилансеров
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